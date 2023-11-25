Пушков оценил вывод нейросети о поддельном фото лунной миссии NASA

Американская нейросеть сделала вывод о поддельности фотографий с изображением американских астронавтов о Луне, указал 24 ноября в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Уже и нейросети обнаруживают, что фотографии с изображением американских космонавтов на Луне являются подделкой. Причем такой вывод сделала американская (!) нейросеть от Google. Однако об этом многие говорят и говорили уже давно — и с серьезными основаниями», — отметил политик.

Пушков обратил внимание на то, что для подобного вывода достаточно и интеллекта человека. Однако если подделку обнаружил и искусственный интеллект, то «отпадают вообще какие-то ни было сомнения».

Ссылку или другие подробности о выводах нейросети сенатор не привел.

Последняя пилотируемая миссия NASA в рамках программы «Аполлон» завершилась в 1972 году, напоминает «Газета.Ru». Тогда астронавты Юджин Сернан, Харрисон Шмитт, Рональд Эванс с корабля «Аполлон-17» совершили шестую по счету высадку на лунную поверхность.

В мае 2023 года стало известно, что компания Джеффа Безоса Blue Origin выиграла контракт на разработку космического корабля, который доставит людей на Луну в рамках программы Artemis. Астронавты NASA полетят на Луну в скафандрах от Prada.

С помощью этой миссии NASA намерено обеспечить регулярные полеты астронавтов на Луну. Но вместо того чтобы отправить их в экваториальную область Луны, как это было сделано в эпоху «Аполлона» в 60–70-х годах прошлого века, агентство нацелено на южный полюс спутника Земли, где в кратерах есть вода в виде льда.