Перепалка Овечкина с канадским игроком «Эдмонтона» закончилась ударом по лицу

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 24 ноября заработал двухминутный штраф в матче против канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин в конце первого периода попытался применить силовой прием против защитника канадцев Венсана Деарне, однако тот увернулся, а капитан «Вашингтон Кэпиталз» врезался в заградительное стекло.

В ходе стычки с соперником россиянин ударил Деарне клюшкой в лицо, в результате чего судьи выписали Овечкину штраф за игру с высоко поднятой клюшкой.

Матч закончился поражением «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 0:5. «Эдмонтон Ойлерз», в свою очередь, прервали неудачную серию из трех поражений, обращает внимание «Спорт-Экспресс».

В октябре Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне-2023/24 по версии Forbes, о чем журнал сообщил 6 октября. Он получил $12,5 млн в виде зарплаты и бонусов и около $5 млн на рекламе и других бизнес-проектах. Суммарно спортсмен заработал $17,5 млн (до уплаты налогов и агентских вознаграждений).

Новый сезон НХЛ начался 10 октября. Он стал 19-м для Овечкина, всю карьеру выступающего за «Вашингтон Кэпиталз». В его составе хоккеист выиграл Кубок Стэнли – 2018 и стал вторым снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 822 заброшенными шайбами.