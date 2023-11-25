В Санкт-Петербурге подросток случайно выстрелил себе в лицо из ракетницы

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток случайно выстрелил себе в лицо из сигнального пистолета и, скорее всего, лишится глаза. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 25 ноября.

ЧП произошло накануне. Предварительно известно, что школьник держал в руках ракетницу и в какой-то момент выстрелил себе в лицо. Как это могло произойти, неизвестно. Подростка доставили в больницу.

По предварительным данным, у него контузия тяжелой степени, разрыв глазного яблока и рваная рана века.

Ранее, 19 ноября, сообщилось, что в Иркутской области 57-летний мужчина случайно застрелил на охоте своего 31-летнего знакомого. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Идет расследование.