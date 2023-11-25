СМИ узнали о скорой передаче Израилю второй группы заложников

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю список второй группы заложников, которые будут освобождены в субботу, сообщила 25 ноября газета Times of Israel.

В пятницу вечером Израиль получил список заложников, которых планируется освободить в субботу, сообщили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху. После проверки списка сотрудники службы безопасности Израиля уведомили семьи заложников.

Офис Нетаньяху призвал СМИ не публиковать имена лиц, включенных в список, до того, как они вернутся в Израиль. Всего в него вошли 13 имен.

Заложников освободят на второй день перемирия в рамках сделки по освобождению заложников, которая вступила в силу в пятницу, 24 ноября.

Четырехдневное перемирие потенциально может быть продлено еще на один день.

Накануне захваченные в плен бойцы радикального движения ХАМАС рассказали спецслужбам Израиля, что за каждого захваченного заложника им обещали по $10 тыс. По словам одного из допрошенных боевиков, им поступали приказы убивать несовершеннолетних израильтян, а иногда и целые семьи мирных жителей.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей сектора Газа делиться информацией о местонахождении заложников. Отмечается, что в этот день израильские военные использовали несколько каналов связи с жителями Газы и запроса информации о заложниках. По информации ЦАХАЛ, число израильтян, захваченных палестинским движением, по последним данным, насчитывает 222 человека.

Первая группа освобожденных заложников в секторе Газа была передана Израилю 24 ноября, 24 человека распределили по больницам.

Освидетельствование проходило на контрольно-пропускном пункте «Керем-Шалом». Отмечалось, что 13 израильтян вернулись домой, вместе с ними также прибыли 11 иностранных граждан.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

По последним данным, со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тыс., еще 15 тыс. жителей ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.