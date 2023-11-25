Реклама
Прямой эфир
Общество
Космодром Восточный открылся для туристов
Политика
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
Мир
Associated Press сообщило об угрозе вторжения «суперсвиней» в США
Происшествия
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Наука и техника
Пушков оценил вывод нейросети о поддельном фото лунной миссии NASA
Спорт
Перепалка Овечкина с канадским игроком «Эдмонтона» закончилась ударом по лицу
Мир
СМИ узнали о скорой передаче Израилю второй группы заложников
Экономика
В Москве предложение квартир в небоскребах увеличилось на 200%
Мир
В Китае назначили нового главу Государственного валютного управления
Происшествия
Пожар произошел на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине
Мир
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Челябинске из-за состояния здоровья пассажира
Мир
На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за протестов дальнобойщиков
Мир
Сирены зазвучали на севере Израиля
Сюжет:

СМИ узнали о скорой передаче Израилю второй группы заложников

Times of Israel: ХАМАС передало Израилю список второй группы заложников
0
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю список второй группы заложников, которые будут освобождены в субботу, сообщила 25 ноября газета Times of Israel.

В пятницу вечером Израиль получил список заложников, которых планируется освободить в субботу, сообщили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху. После проверки списка сотрудники службы безопасности Израиля уведомили семьи заложников.

Офис Нетаньяху призвал СМИ не публиковать имена лиц, включенных в список, до того, как они вернутся в Израиль. Всего в него вошли 13 имен.

Заложников освободят на второй день перемирия в рамках сделки по освобождению заложников, которая вступила в силу в пятницу, 24 ноября.

Четырехдневное перемирие потенциально может быть продлено еще на один день.

Накануне захваченные в плен бойцы радикального движения ХАМАС рассказали спецслужбам Израиля, что за каждого захваченного заложника им обещали по $10 тыс. По словам одного из допрошенных боевиков, им поступали приказы убивать несовершеннолетних израильтян, а иногда и целые семьи мирных жителей.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей сектора Газа делиться информацией о местонахождении заложников. Отмечается, что в этот день израильские военные использовали несколько каналов связи с жителями Газы и запроса информации о заложниках. По информации ЦАХАЛ, число израильтян, захваченных палестинским движением, по последним данным, насчитывает 222 человека.

Первая группа освобожденных заложников в секторе Газа была передана Израилю 24 ноября, 24 человека распределили по больницам.

Освидетельствование проходило на контрольно-пропускном пункте «Керем-Шалом». Отмечалось, что 13 израильтян вернулись домой, вместе с ними также прибыли 11 иностранных граждан.

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

По последним данным, со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тыс., еще 15 тыс. жителей ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023