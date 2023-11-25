Пожар произошел на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине

Пожар возник 25 ноября на территории горнолыжного курорта «Горный воздух», возгорание произошло в строительном городке около апарт-отеля «Санрайз Хилл» («Сахалин шале»). Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале комплекса.

Из кадров, которые очевидцы публиковали в соцсетях, было видно, как над территорией поднимаются густые клубы черного дыма.

Площадь пожара составила 100 кв. м. В региональном управлении МЧС сообщили, что загорелись бывшие рабочие бытовки. Пожар потушен.

Для безопасности отдыхающих была временно закрыта посадка на нижней секции канатной дороги «Запад низ». Ее работа уже восстановлена.

Данных о пострадавших нет.

Накануне, 24 ноября, пожар произошел в трансформаторе на территории подстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы. Возгорание не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города. Возгорание ликвидировали, пострадавших также не было.