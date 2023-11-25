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Летевший в Сочи самолет сел в Челябинске из-за состояния здоровья пассажира

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за больного пассажира. Об этом 25 ноября сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«В аэропорту города Челябинска (Баландино) в 6:42 (4:42 мск) произошла вынужденная посадка рейса № 472 по маршруту Новосибирск – Сочи по решению командира воздушного судна авиакомпании Nordwind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован», — уточнили в надзорном органе.

Самолет находится в аэропорту Баландино, он вылетит в Сочи в 19:00 по местному времени (17:00 мск).

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Пассажиров разместили в гостиницах города, всего на рейс зарегистрирован 201 человек.

Ранее, 3 ноября, пассажирский лайнер Boeing-737 авиакомпании «Якутия», следовавший по рейсу из Якутска в Москву, вернули в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находятся 128 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

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