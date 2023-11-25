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Украинские CМИ: в Киеве слышны взрывы, начались перебои со светом

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в украинской столице Киеве утром 25 ноября.

Как сообщил телеканал «Общественное», в Киеве слышны взрывы, работает противовоздушная оборона (ПВО). Украинское издание «Зеркало недели» разместило призыв к киевлянам не покидать укрытия. В Киеве объявили воздушную тревогу, звучат сирены.

До этого на Украине сообщили о серии взрывов в городе Кропивницком. Также 25 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Запорожье.

Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Ранее в этот день взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград). Сообщалось, что сигнал тревоги звучал в Черниговской области.

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Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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