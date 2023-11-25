На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за протестов дальнобойщиков

Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе, которую устроили польские дальнобойщики. Об этом 24 ноября в эфире YouTube-канала NTA заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Для нас сейчас проходит, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей. Даже когда разблокируют (границу. — Ред.), будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — поделился мнением дипломат.

Как подчеркнул Чалый, европейские «друзья» Украины стремятся в первую очередь отстоять свои интересы. Это, добавил дипломат, может помешать вступлению Украины в Евросоюз, уточняет «Газета.Ru».

Накануне вечером число грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс. Движение на границе со Словакией, перевозчики которой на днях тоже присоединились к акции, пока не остановлено.

До этого, 23 ноября, союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АСМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.