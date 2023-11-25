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Сирены зазвучали на севере Израиля

ЦАХАЛ сообщила, что на севере Израиля зазвучали сирены
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Фото: ТАСС/Zuma
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Сирены зазвучали утром в субботу в северных районах Израиля. Об этом 25 ноября в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены звучат в северном Израиле», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила, что сбила выпущенную со стороны Ливана ракету класса «земля – воздух». Территорию страны ракета не пересекла. ВС Израиля нанесли ответный удар по объектам инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

21 ноября в израильской армейской пресс-службе сообщили о выпуске ракет-перехватчиков в направлении Ливана после сообщений о подозрительных воздушных целях.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа.

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7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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