Сирены зазвучали на севере Израиля

Сирены зазвучали утром в субботу в северных районах Израиля. Об этом 25 ноября в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены звучат в северном Израиле», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила, что сбила выпущенную со стороны Ливана ракету класса «земля – воздух». Территорию страны ракета не пересекла. ВС Израиля нанесли ответный удар по объектам инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

21 ноября в израильской армейской пресс-службе сообщили о выпуске ракет-перехватчиков в направлении Ливана после сообщений о подозрительных воздушных целях.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.