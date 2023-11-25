В некоторых районах Киева начались перебои со светом после взрывов. Об этом 25 ноября сообщило издание «Зеркало недели».

Есть вероятность повреждения линий электропередачи обломками беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Жителей города призвали отключить все электроприборы из розеток.

25 ноября в Киеве прогремели взрывы. Уточнялось, что в городе работает противовоздушная оборона (ПВО). Также была объявлена воздушная тревога.

В тот же день взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград) и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Накануне, 24 ноября, сообщалось о взрыве в городе Николаев. В регионе и соседних областях была объявлена воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.