Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар произошел на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине
Мир
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Челябинске из-за состояния здоровья пассажира
Мир
На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за протестов дальнобойщиков
Мир
Сирены зазвучали на севере Израиля
Мир
В США допустили лишение Зеленского охраны из-за отказа от переговоров
Мир
В Канаде указали на переживания Зеленского из-за положения Киева
Мир
Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской области
Армия
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» нанес удар по опорному пункту ВСУ
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Ущерб от беспорядков в Дублине составил несколько миллионов евро
Мир
ЦАХАЛ заявила об удержании ХАМАС еще 215 заложников в секторе Газа
Армия
Бойцы группировки «Восток» сорвали выдвижение пехоты ВСУ на южнодонецком фронте

Украинские СМИ: в Киеве слышны взрывы, начались перебои со светом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В некоторых районах Киева начались перебои со светом после взрывов. Об этом 25 ноября сообщило издание «Зеркало недели».

Есть вероятность повреждения линий электропередачи обломками беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Жителей города призвали отключить все электроприборы из розеток.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

25 ноября в Киеве прогремели взрывы. Уточнялось, что в городе работает противовоздушная оборона (ПВО). Также была объявлена воздушная тревога.

В тот же день взрывы прозвучали на Украине в Кропивницком (бывший Кировоград) и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Накануне, 24 ноября, сообщалось о взрыве в городе Николаев. В регионе и соседних областях была объявлена воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023