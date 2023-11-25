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Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы на Западе

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Украина должна одержать «победы», чтобы переубедить противников оказания ей помощи в конгрессе США и в Евросоюзе (ЕС), а также преодолеть сопротивление тех, кто выступает против начала переговоров о ее вступлении в ЕС. Об этом 24 ноября заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Нам нужны три победы. Первая победа — с конгрессом», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Зеленский признал, что добиться поддержки выделения средств Украине в американском конгрессе будет непросто. Однако Киев должен сделать всё, чтобы США выделили эту помощь.

Также украинский президент указал, что Украине необходим пакет помощи от ЕС в размере €50 млрд.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости для Киева избежать угрозы наложения вето одной или несколькими странами ЕС на решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество.

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Ранее, 22 ноября, ЕС выделил Украине ноябрьский транш микрофинансовой помощи объемом €1,5 млрд. Суммарная поддержка альянсом Украины достигла €85 млрд.

В этот же день агентство Bloomberg написало, что план альянса по предоставлению Украине очередной военной помощи на сумму €20 млрд в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов. Отмечалось, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, так как хочет в первую очередь обсудить стратегию по украинской стороне в рамках ЕС.

17 ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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