Врач назвала опасные последствия передозировки витамина D

Недостаток витамина D в организме у детей может привести к рахиту. Это заболевание, при котором кости искривляются из-за того, что становятся мягким. У взрослых же из-за острого дефицита витамина разрушаются кости и есть риск возникновения остеопороза. Об этом 25 ноября «Газете.Ru» рассказала терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова.

«У некоторых групп людей есть повышенный риск столкнуться с дефицитом витамина D. К ним относятся те, кто редко бывает на свежем воздухе, <…> пожилые люди, люди с инвалидностью, те, кто много работает из дома. <…> Младенцы на грудном вскармливании, поскольку человеческое молоко — плохой источник витамина D, <…> люди, которые всегда носят закрытую одежду <…> пациенты с хроническими заболеваниями, <…> люди, страдающие ожирением», — объяснила она.

По словам врача, людям, которые относятся к группе риска, следует принимать витамин D в течение всего года и периодически сдавать анализы, чтобы контролировать уровень содержания витамина в организме.

Махмудова также назвала продукты, которые следует включить в рацион, ведь они богаты витамином D. В список вошли жирная рыба — сельдь, лосось, скумбрия, сардины, говяжья печень, яичные желтки, некоторые специально обогащенные сухие завтраки и каши, грибы, апельсиновый сок, молоко, йогурты и сыр.

«Начиная с октября можно подключить пищевые добавки. Средняя ежедневная норма витамина D — 10 мкг или, в переводе на международные единицы, 400 МЕ. В отдельных рекомендациях дозировка для детей от года и взрослых составляет 600 МЕ, а для пожилых людей старше 70 лет — 800 МЕ», — объяснила эксперт.

Отмечается, что чрезмерный прием витамина может вызвать гиперкальциемию, что приведет к ослаблению костей, повреждению почек и сердца.

«Для взрослых, пожилых и детей от 11 лет вредной считается доза в 100 мкг или 4 000 МЕ витамина в день. Детям от 1 до 10 лет не следует принимать более 50 мкг, или 2 000 МЕ в день, а младенцам до года — более 25 мкг или 1 000 МЕ», — рассказал врач.

Тошнота, рвота, плохой аппетит, запор, слабость и потеря веса считаются основными симптомами при передозировке.

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