ЦАХАЛ сообщила об уничтожении выпущенной из Ливана ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила выпущенную со стороны Ливана ракету класса «земля – воздух». Об этом в субботу, 25 ноября, говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Ракета не пересекла израильскую территорию, и в соответствии с регламентом [воздушная] тревога не была объявлена», — отмечается в тексте.

Также уточняется, что ВС Израиля совершили ответный удар по объектам инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

21 ноября в израильской армейской пресс-службе сообщили о выпуске ракет-перехватчиков в направлении Ливана после сообщений о подозрительных воздушных целях.

Ранее, 20 ноября, ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по командным центрам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Как указали в пресс-службе армии, это было ответом на обстрелы израильской территории ливанской группировкой.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.