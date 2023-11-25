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ЦАХАЛ сообщила об уничтожении выпущенной из Ливана ракеты

Армия Израиля заявила о сбитой выпущенной из Ливана по ее беспилотнику ракете
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила выпущенную со стороны Ливана ракету класса «земля – воздух». Об этом в субботу, 25 ноября, говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Ракета не пересекла израильскую территорию, и в соответствии с регламентом [воздушная] тревога не была объявлена», — отмечается в тексте.

Также уточняется, что ВС Израиля совершили ответный удар по объектам инфраструктуры шиитского движения «Хезболла».

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21 ноября в израильской армейской пресс-службе сообщили о выпуске ракет-перехватчиков в направлении Ливана после сообщений о подозрительных воздушных целях.

Ранее, 20 ноября, ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по командным центрам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Как указали в пресс-службе армии, это было ответом на обстрелы израильской территории ливанской группировкой.

До этого, 6 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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