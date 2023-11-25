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Северная Македония открыла небо для самолета Лаврова

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Северная Македония приняла решение разрешить пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова над страной для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщило агентство Associated Press.

«В пятницу Северная Македония, член НАТО, заявила, что на следующей неделе на короткое время отменит запрет на полеты из России, что позволит министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в международной конференции в этой стране, если он примет приглашение», — говорится в сообщении.

Согласно информации Associated Press, ограничения для воздушных судов РФ будут отменены на период с 29 ноября по 1 декабря.

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Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.

18 ноября министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что решение об участии Лаврова в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ планируют принять в конце ноября на саммите организации в Скопье. С его слов, будет правильным пригласить главу МИД России, а также он выразил готовность провести с ним переговоры, «если представится возможность».

7 ноября источник в МИД РФ сообщил, что нарушение права России на участие в СМИД ОБСЕ в Скопье станет аргументом в пользу утраты организацией смысла существования. Председательство ОБСЕ должно сделать выбор — «сохранить организацию» или «засвидетельствовать ее дисфункцию», добавил информатор.

Министры иностранных дел стран ОБСЕ должны встретиться в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября. Их встреча будет продолжаться до 1 декабря.

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