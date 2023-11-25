Россиян предупредили об опасности зимнего солнца

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин 25 ноября рассказал об опасности зимнего солнца.

В беседе с RT он объяснил, что ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые не только обеспечивают загар, но и провоцируют старение кожи. Этот тип лучей спокойно доходит до поверхности Земли даже через облака, поэтому даже зимой и в пасмурную погоду они наносят вред.

Как указал Шамин, UVA-лучи также негативно сказываются на зрении. По его словам, из-за отражения от снега интенсивность излучения практически удваивается, чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей. Также при длительном нахождении на ярком солнце может случиться ожог роговицы и сетчатки и даже временная потеря зрения.

Шамин призвал защищать кожу и глаза в зимнее время не менее тщательно, чем летом. Он рассказал, что для защиты глаз есть фотохромные очки, линзу в которых меняют степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей.

Ранее, 10 августа, врач-косметолог Деми Меликиадис рассказал, что одним из наиболее эффективных способов обезопасить себя от вредного воздействия солнечных лучей является ежедневное применение солнцезащитных (SPF) кремов.