Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар произошел на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине
Мир
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Челябинске из-за состояния здоровья пассажира
Мир
На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за протестов дальнобойщиков
Мир
Сирены зазвучали на севере Израиля
Мир
В США допустили лишение Зеленского охраны из-за отказа от переговоров
Мир
В Канаде указали на переживания Зеленского из-за положения Киева
Мир
Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской области
Армия
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» нанес удар по опорному пункту ВСУ
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Ущерб от беспорядков в Дублине составил несколько миллионов евро
Мир
ЦАХАЛ заявила об удержании ХАМАС еще 215 заложников в секторе Газа
Армия
Бойцы группировки «Восток» сорвали выдвижение пехоты ВСУ на южнодонецком фронте

Россиян предупредили об опасности зимнего солнца

Профессор РТУ МИРЭА Шамин предупредил об опасности зимнего солнца
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин 25 ноября рассказал об опасности зимнего солнца.

В беседе с RT он объяснил, что ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые не только обеспечивают загар, но и провоцируют старение кожи. Этот тип лучей спокойно доходит до поверхности Земли даже через облака, поэтому даже зимой и в пасмурную погоду они наносят вред.

Как указал Шамин, UVA-лучи также негативно сказываются на зрении. По его словам, из-за отражения от снега интенсивность излучения практически удваивается, чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей. Также при длительном нахождении на ярком солнце может случиться ожог роговицы и сетчатки и даже временная потеря зрения.

Шамин призвал защищать кожу и глаза в зимнее время не менее тщательно, чем летом. Он рассказал, что для защиты глаз есть фотохромные очки, линзу в которых меняют степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей.

Бросило в жар: россиян предупредили об опасном ультрафиолете
Центральные регионы страны подвергнутся сильному УФ-излучению

Ранее, 10 августа, врач-косметолог Деми Меликиадис рассказал, что одним из наиболее эффективных способов обезопасить себя от вредного воздействия солнечных лучей является ежедневное применение солнцезащитных (SPF) кремов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023