Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы на Западе
Украине нужно три победы на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные задачи. Об этом 24 ноября заявил Владимир Зеленский.
«Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом (США. — Ред.). Это вызов. Это непросто. Не всё зависит от нас. Но Украина должна делать всё, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была», — сказал он на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Второй задачей Зеленский назвал выделение Евросоюзом (ЕС) помощи на сумму €50 млрд.
Третьей необходимой победой он назвал открытый диалог о членстве Украины в ЕС.
Ранее, 22 ноября, ЕС выделил Украине ноябрьский транш микрофинансовой помощи объемом €1,5 млрд. Суммарная поддержка альянсом Украины достигла €85 млрд.
В этот же день агентство Bloomberg написало, что план альянса по предоставлению Украине очередной военной помощи на сумму €20 млрд в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов. Отмечалось, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, так как хочет в первую очередь обсудить стратегию по украинской стороне в рамках ЕС.
17 ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.
Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.