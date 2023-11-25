Страны Запада продолжат поставлять вооружения Украине до тех пор, пока Россия не даст им мощный отпор. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Они [западные страны] может быть и уменьшат эти суммы, но они будут настойчиво проводить свою политику до тех пор, пока Россия не даст по зубам. Пока Россия не начнет диктовать свою линию поведения. Это абсолютно очевидно», — приводит его слова «РИА Новости».

Экс-премьер полагает, что нынешняя политика России обладает большим потенциалом и успешно укрепляет как свои вооруженные силы, так и экономическую сферу.

Азаров также указал, что на Украине должна произойти смена власти и приход «нормальных политических сил», чтобы страна перестала «быть марионеткой» Запада.

17 ноября Азаров заявил, что Украина находится в глубоком экономическом кризисе, а банкротство страны очевидно. Он также отметил, что украинские власти, получая помощь извне, лишь «радостно бегали и хлопали в ладоши» и теперь не в состоянии самостоятельно пополнять государственный бюджет.

15 ноября Азаров заявил, что поражение президента Украины Владимира Зеленского станет поражением его американского коллеги Джо Байдена и других курирующих Киев лидеров. По его мнению, если в США к власти придет республиканская администрация, то, вероятно, произойдет смена режима и на Украине. На данный момент бывший премьер-министр не видит, что американцы «ставят на кого-то другого».

9 ноября Верховная рада Украины приняла бюджет на 2024 год. Доходная часть оказалась практически в два раза меньше расходной, это 1,768 трлн гривен ($49,32 млрд) против 3,35 трлн ($92,5 млрд). Кроме того, в следующем году страна выплатит 606,47 млрд гривен ($16,42 млрд) по обязательствам государственного долга.

8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Байдена потратила 96% средств, предназначенных для помощи Украине. Ситуация осложняется тупиком, в который зашли дискуссии по этому вопросу в палате представителей и сенате. Кроме того, конгрессмены впервые озаботились вопросом целесообразности уже потраченных на поддержку Киева средств.