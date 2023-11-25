Российские военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали выдвижение пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского. Группа уничтожена», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечается, российскими военными были пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и северное Павловки.

Помимо этого, уточняется, что общие потери противника составили порядка 65 боевиков убитыми и ранеными, а при контрбатарейной борьбе ВСУ лишились пяти минометных расчетов.

21 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что бойцы группировки «Восток» из Забайкалья продолжают наносить удары по противнику и обеспечивать поддержку своим сослуживцам. Корреспондент отметил, что непрерывный огонь ведется из усовершенствованной пушки «Молот». Командир танка с позывным Певец рассказал о ночной вылазке. По его словам, экипаж отработал эффективно. Он указал, что раньше танкисты часто выезжали каждый день по несколько раз, а теперь реже. Певец подчеркнул, что украинское контрнаступление захлебнулось.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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