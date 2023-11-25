ЦАХАЛ заявила об удержании ХАМАС еще 215 заложников в секторе Газа

Боевики палестинского движения ХАМАС всё еще удерживают порядка 215 заложников в Газе. Об этом 25 ноября заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман.

«Пока мы с вами разговариваем, приблизительно 215 заложников остаются в Газе», — сказал он в ходе брифинга.

Cпилман подчеркнул, что во многих случаях неизвестно, живы ли заложники, удерживаемые в секторе Газа.

«Во многих случаях нам неизвестно о том, погибли они или живы. Мы пытаемся получить разведывательные данные, однако нам известно, что, возможно, многие из них погибли. Важно сказать, что и те, кто жив, могут быть убиты в любую минуту», — заключил он.

Ранее в этот день стрингер «Известий» Никита Кулюхин сообщил, что первый вертолет с освобожденными заложниками приземлился в Тель-Авиве около больницы «Шнайдер».

24 ноября освобожденные заложники из сектора Газа прибыли на территорию Израиля, их встретили военные и сотрудники спецслужб. Медики осмотрели всех участников первой группы заложников, которые провели в плену у радикальной группировки ХАМАС 49 дней в секторе Газа. Освидетельствование проходило на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Керем-Шалом». Отмечалось, что 13 израильтян вернулись домой, вместе с ними также прибыли 11 иностранных граждан.

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди освобожденных заложников, кроме 13 израильтян, есть также 12 граждан Таиланда.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 7:00 (8:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.