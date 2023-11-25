Зеленский назвал три желаемые победы для Украины на Западе

Украине нужно одержать «победы» на Западе для сохранения помощи союзников и решения важных для Киева задач. Об этом 24 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

«Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом (США. — Ред.). Это вызов. Это непросто. Не всё зависит от нас. Но Украина должна делать всё, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была», — подчеркнул он.

Зеленский указал, что у Украины есть еще одна задача — получение пакета помощи от Евросоюза (ЕС) в размере €50 млрд. Он отметил, что не все страны ЕС готовы поддержать выделение этого пакета помощи Украине.

Также Украина надеется на выстраивание «открытого диалога» о вступлении страны в ЕС. Президент отметил, что это «мотивационный шаг».

Ранее, 22 ноября, Евросоюз (ЕС) выделил Украине ноябрьский транш микрофинансовой помощи объемом €1,5 млрд. Суммарная поддержка альянсом Украины достигла €85 млрд.

В этот же день агентство Bloomberg написало, что план альянса по предоставлению Украине очередной военной помощи на сумму €20 млрд в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов. Отмечалось, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, так как хочет в первую очередь обсудить стратегию по украинской стороне в рамках ЕС.

17 ноября американский лидер Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.