Врач назвала главные факторы появления анемии

Контроль за запасом железа в организме человека имеет очень важное значение для его жизнедеятельности. Об этом в субботу, 25 ноября, в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, нутрициолог НМХЦ имени Пирогова, эксперт компании Solgar Анастасия Зубрицкая.

«При недостатке железа организм сначала восполняет его из запасов в депо печени, что никак не отражается на самочувствии и показателях гемоглобина <...> Однако как только эти запасы железа будут израсходованы, появятся неприятные симптомы: быстрая утомляемость, беспричинная слабость, головокружение», — указала она.

Также врач отметила, что особенно тщательно следить за уровнем железа в организме следует донорам крови и вегетарианцам.

Кроме того, по мнению Зубрицкой, особое значение играет и рацион питания человека, поскольку при неправильном питании риск появления проблем с истощением запасов железа возрастает.

Ранее, 18 сентября, диетолог Ирина Писарева рассказала о полезных для организма сырах. По ее словам, пармезан является лидером по содержанию железа и кальция, однако его не стоит употреблять в больших количествах. Также Писарева отметила, что моцарелла подходит при анемии и недостатке белка, поскольку богата кальцием и фосфором, содержит большое количество витамина В12.

1 августа сообщалось, что, по данным ученых, более 1,92 млрд человек в мире страдают от различных форм анемии. Отмечалось, что число носителей заболевания выросло на 420 млн человек по сравнению с 1990 годом. Больше половины случаев развития анемии связаны с нехваткой железа в пище.