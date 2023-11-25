Президент Украины Владимир Зеленский выглядит потерянным из-за очевидного состояния безвыходности страны в конфликте. Об этом сообщила канадская газета The Globe and Mail.

«В условиях, когда [для Украины] признаки ситуации тупика становится всё тяжелее не замечать, а обратный отсчет времени до президентских выборов в США в 2024 году уже начался, Зеленский вдруг начал выглядеть достаточно одиноким», — говорится в материале издания.

Отмечается, что волнение Зеленского очевидно уже многим странам Запада, и большая часть зарубежных политиков вынуждена признать этот факт.

Ранее, 23 ноября, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не владеют тем, что помогло бы им продолжать вести боевые действия с Россией. Помимо этого, он подчеркнул, что украинские войска теряют свои позиции, поскольку РФ продолжает успешно укреплять свою военную мощь, а также уничтожать как силы ВСУ, так и НАТО.

19 ноября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Украина вряд ли будет способна противостоять России в долгосрочной перспективе. Как отметил Подоляк, Россия продолжает тратить на СВО средства. Для того чтобы лишить Россию преимущества, нужно ограничивать количество ее ресурсов и сделать так, чтобы их было как можно меньше, заявил Подоляк.

18 ноября американский журнал Military Watch писал, что украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил страны из-за провалов на поле боя, а их моральный дух сильно подорван. Издание отметило, что командование ВСУ посылает не имеющих должной подготовки новобранцев в тяжелые бои, в результате чего они быстро сдаются в плен российским подразделениям.

11 ноября газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.