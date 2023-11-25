Реклама
Прямой эфир
Мир
В Канаде указали на переживания Зеленского из-за положения Киева
Мир
Красный Крест эвакуировал 33 палестинца в Рамаллу
Общество
В Ростовской области задержали трех похитивших 16-летнюю девушку мужчин
Армия
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» нанес удар по опорному пункту ВСУ
Мир
Северная Македония открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ
Мир
Ущерб от беспорядков в Дублине составил несколько миллионов евро
Мир
Обвиняемого в коррупции депутата рады Одарченко выпустили под залог
Происшествия
Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Татарстане
Интернет и технологии
Соцсеть Х может лишиться $75 млн из-за ухода рекламодателей
Мир
В США оценили производство ракет для комплексов «Искандер»
Мир
СМИ указали на превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации
Общество
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в ряде регионов России
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и Черниговской области
Мир
Еще 105 эвакуированных из Газы россиян возвращены на родину

В Канаде указали на переживания Зеленского из-за положения Киева

The Globe and Mail: Зеленского тревожит тупиковая ситуация на Украине
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит потерянным из-за очевидного состояния безвыходности страны в конфликте. Об этом сообщила канадская газета The Globe and Mail.

«В условиях, когда [для Украины] признаки ситуации тупика становится всё тяжелее не замечать, а обратный отсчет времени до президентских выборов в США в 2024 году уже начался, Зеленский вдруг начал выглядеть достаточно одиноким», — говорится в материале издания.

Отмечается, что волнение Зеленского очевидно уже многим странам Запада, и большая часть зарубежных политиков вынуждена признать этот факт.

Старой песни слова: Зеленский решил напомнить о себе в ходе визита в Румынию
Украинский президент заявил, что конфликт в стране вошел в заключительную стадию

Ранее, 23 ноября, бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не владеют тем, что помогло бы им продолжать вести боевые действия с Россией. Помимо этого, он подчеркнул, что украинские войска теряют свои позиции, поскольку РФ продолжает успешно укреплять свою военную мощь, а также уничтожать как силы ВСУ, так и НАТО.

19 ноября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Украина вряд ли будет способна противостоять России в долгосрочной перспективе. Как отметил Подоляк, Россия продолжает тратить на СВО средства. Для того чтобы лишить Россию преимущества, нужно ограничивать количество ее ресурсов и сделать так, чтобы их было как можно меньше, заявил Подоляк.

18 ноября американский журнал Military Watch писал, что украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил страны из-за провалов на поле боя, а их моральный дух сильно подорван. Издание отметило, что командование ВСУ посылает не имеющих должной подготовки новобранцев в тяжелые бои, в результате чего они быстро сдаются в плен российским подразделениям.

11 ноября газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023