The Hill указала на последствия страха Байдена перед Путиным

Страх президента США Джо Байдена перед эскалацией конфликта с Россией способствовал усилению напряжения между странами. Об этом сообщила американская газета The Hill.

«Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с (президентом РФ. — Ред.) Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать», — отмечает издание.

Кроме того, в материале подчеркивается, что нежелание американского президента взять на себя обязательства в обеспечении победы Киева в конфликте предоставило возможность Москве «расширить свое влияние на Ближний Восток».

Также в статье говорится, что администрация Байдена до сих пор не может осознать, что США втянули себя в «нарастающий глобальный вихрь», который может привести к новой мировой войне.

Ранее, 16 ноября, в МИД РФ заявили, что российско-американские отношения по вине США рискуют быть разорванными в любой момент. Как указали в ведомстве, ухудшение отношений не является выбором России, однако шаги США, ведущие к эскалации, могут привести к катастрофическим последствиям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 ноября заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. По его словам, сворачивание отношений США и России произошло по инициативе американской стороны.

До этого, 17 октября, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США никак не могут смириться с очевидной истиной: РФ никуда не денется с карты мира, поэтому надо думать о том, как сосуществовать вместе.