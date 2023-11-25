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ЦАХАЛ сообщила о прибытии 200 грузовиков с гумпомощью в сектор Газа

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo
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В сектор Газа прибыли 200 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сегодня (в пятницу, 24 ноября) 200 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и доставили грузы международным организациям, оказывающим помощь и работающим в южной части сектора Газа», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что гуманитарная помощь, поставляемая в сектор Газа согласована и одобрена правительством Израиля по факту договоренности об освобождении заложников.

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Ранее, 23 ноября, сообщалось, что самолет МЧС России с очередной партией гуманитарной помощи для жителей сектора Газа прибыл в Египет. Спецборт ведомства приземлился в аэропорту Эль-Ариш. В МЧС также напомнили, что это уже 11-я партия с начала гуманитарной миссии. За данный период МЧС отправило 273 т российской гумпомощи.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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