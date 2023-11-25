Обвиняемого в коррупции депутата Рады Одарченко выпустили под залог

Депутат Верховной рады Андрей Одарченко, обвиняемый ранее в коррупции, отпущен из-под стражи под залог. Об этом 24 ноября сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, освобождение депутату из СИЗО обошлось в 15 млн гривен (более $416 тыс.). Отмечается, что 22 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал его на два месяца с альтернативой в виде залога. Помимо этого, Одарченко был исключен из пропрезидентской партии «Слуга народа».

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение Одарченко в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема. Как указало РБК-Украина, депутат попросил главу госагентства вместо взятки выделить средства на ремонт Харьковского университета, в котором Одарченко является ректором. После выделения средств на ремонт чиновнику поступили деньги на криптокошелек, приблизительная сумма составила $10 тыс. Однако сумма выплаты должна была составлять всего лишь 8% от всего объема перечисленного.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил экс-депутата Верховной рады Илью Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Уточнялось, что рассмотрение уголовного дела осуществлялось в отсутствие обвиняемого, так как экс-нардеп, предположительно, находится в России.