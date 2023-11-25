Израиль сообщил о распределении по больницам освобожденных заложников ХАМАС

Первая группа освобожденных в секторе Газа заложников, в составе 24 человек, распределена по больницам, им оказывается медицинская и психологическая помощь. Об этом 25 ноября сообщил минздрав Израиля.

«После семи долгих недель 24 ребенка, женщины и мужчины, которые удерживались в заложниках в Газе, вернулись домой — в Израиль. Среди них 13 израильтян и 11 иностранных граждан. В больницах они встретились с членами своих семей и по мере необходимости получают медицинскую и психологическую помощь», — отметили в пресс-службе ведомства.

Минздрав Израиля указал, что речь идет о «чувствительных моментах» для заложников и их родных, в связи с этим власти оберегают их достоинство и право на частную жизнь.

Между тем стрингер «Известий» Никита Кулюхин 25 ноября сообщил, что первый вертолет с освобожденными заложниками приземлился в Тель-Авиве около больницы «Шнайдер».

24 ноября медики осмотрели всех участков первой группы заложников, которые провели в плену у радикальной группировки ХАМАС 49 дней в секторе Газа. Освидетельствование проходило на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Керем-Шалом». Отмечалось, что 13 израильтян вернулись домой, вместе с ними также прибыли 11 иностранных граждан.

24 ноября освобожденные заложники из сектора Газа прибыли на территорию Израиля, их встретили военные и сотрудники спецслужб.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.