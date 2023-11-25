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Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Москве 25 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачно, небольшой снег, местами умеренный, и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 25 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –7.

В Московской области днем ожидается –5…0 градусов, ночью похолодает до –10 градусов.

Ветер ожидается западный и южный со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 730–738 мм ртутного столба.

Теплые выходные: чего ждать от погоды в Москве и других городах в ближайшее время
Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы

Ранее, 24 ноября, в ГУ МЧС России по столице предупредили, что в Москве с вечера 26 ноября прогнозируются метель, гололед и ветер порывами до 20 м/c.

Накануне сообщалось, что в столице городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что понедельник, 27 ноября, на следующей неделе станет тяжелым днем с точки зрения погодных условий.

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