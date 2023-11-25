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Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Татарстане

В Татарстане при пожаре в жилом доме пострадали два человека
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Альметьевске в Республике Татарстан пострадали два человека при пожаре в жилом многоквартирном доме. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание матраса в спальной комнате в двухкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома», — указывает ведомство.

Как отмечается в сообщении, после осмотра, проведенного медиками, два человека были доставлены в местную больницу.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Дновском районе Псковской области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Отмечалось, что пожар произошел 23 ноября в деревне Хотовань. После ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело 43-летнего мужчины без признаков жизни.

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