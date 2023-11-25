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«Праздник валенка» пройдет в тамбовском Инжавино

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«Праздник валенка» пройдет на центральной площади рабочего поселка Инжавино (Тамбовская область) в воскресенье, 26 ноября. Гости мероприятия смогут погрузиться в атмосферу развлечений и забав, а также вспомнить старые русские традиции.

Гуляния стартуют в 10:00. В программе — перетягивание каната, прыжки в мешках, катание на самодельных тройках и перепиливание бревна. Самых маленьких гостей праздника будут ждать сказочные персонажи и любимые герои мультфильмов.

Для фестивали подготовят красочные фотозоны для интересных снимков, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру». Одна из них — в виде двухметровых валенок. Помимо этого, организаторы устроят чаепитие с драниками и концерт.

Также на мероприятии будет работать где можно приобрести елочные игрушки, сувенирные валенки и варежки, продукты местных производителей.

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