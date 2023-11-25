Секретарь СНБО Данилов: на Украине пройдет волна демобилизации

Волна демобилизации солдат срочной службы пройдет на Украине. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

«Сегодня состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего и этому вопросу было уделено большое внимание <...>. Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей <…> в ближайшее время они будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также уточнил, что он и президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к военным, призванным до февраля 2022 года, сообщили о их демобилизации.

Конкретное число военнослужащих, которые подлежат демобилизации, Данилов не назвал. Однако отметил, что те, кто пожелает продолжить службу в армии, смогут это сделать, подписав контракт с военным ведомством.

Ранее в этот день Зеленский сообщил, что власти страны планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Также 24 ноября секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил о провале мобилизации украинцев. По словам Костенко, если властям страны не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то ее ждут «большие проблемы».

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.