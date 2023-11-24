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В Новом Осколе отремонтируют автодорогу за 324 млн рублей

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Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области нашло подрядчика, который возьмется за ремонт автодороги в Новом Осколе. Работу выполнит ООО «Белдорстрой», следует из информации на портале госзакупок.

Стоимость контракта – 323,9 млн рублей. Договора находится в стадии подписания поставщиком. Как отмечает ИА «Абирег», компания оказалась единственным участником торгов и не стала снижать стоимость контракта.

Подрядной организации предстоит выполнить подготовительные работы, обновить дорожное покрытие, нанести разметку, установить знаки и ограждения, обустроить автобусные остановки, тротуары и пешеходные переходы.

По плану, работы должны стартовать 1 апреля 2024 года. Сдать объект следует до 31 августа 2025 года. Ремонт будет осуществляться за счет подрядчика на основании сметы.

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