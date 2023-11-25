Расчет РСЗО «Торнадо-Г» нанес удар по опорному пункту ВСУ

Минобороны России 25 ноября сообщило, что расчет самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Южной группировки войск нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Получив координаты целей, пара боевых машин «Торнадо-Г» в течение нескольких минут развернулась в поле и нанесла удар по опорному пункту ВСУ. После боевой работы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и готовы к нанесению новых ударов.

«Работаем, как правило, по технике, артиллерии, скоплениям пехоты и укрепрайонам противника», — указал командир отделения с позывным Перун.

Отмечается, что цели противника подавляются 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. Артиллеристы работают во взаимодействии с разведывательными подразделениями. Для разведки целей и корректировки огня они используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее, 7 ноября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова сообщила, что расчет РСЗО «Торнадо-С» нанес удар по пункту временного размещения украинских боевиков в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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