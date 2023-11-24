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Новый арктический маршрут для туристов представили в Петербурге

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Новый арктический туристский маршрут, посвященный историческому сотрудничеству Санкт-Петербурга и Архангельской области, представили в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

«На карте маршрута множество знаковых исторических объектов, ярко характеризующих Северную столицу — Меншиковский дворец, Румянцевский сад, Стрелка Васильевского острова, музей-ледокол «Красин», — рассказал представитель комитета Петербурга по делам Арктики Сергей Николаев, его цитату приводит телеканал «78».

По его словам, со всеми достопримечательностями связаны уроженцы Архангельской области, а подробности этой связи можно узнать во время прохождения маршрута.

Как пояснили в пресс-службе, цель проекта — продвижение Петербурга как отправной точки арктических туристских маршрутов и увеличение турпотока в регионы Арктической зоны.

Ранее «Известия» писали, что система «Электронная путевка», которая должна обеспечить прозрачность рынка туруслуг, так и не заработала в полную силу с 15 ноября. К ней подключились менее 40% всех компаний, продающих зарубежные поездки.

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