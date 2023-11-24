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Главу Пентагона раскритиковали после заявления об Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: шеф Пентагона Остин не понимает ситуацию на Украине
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Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon/CNP
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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина об отсутствии у США «волшебной палочки» для Украины говорят о том, что он не имеет никакого представления о ситуации на поле боя. Об это 23 ноября написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте A Son of the New American Revolution.

«Признание Остина <…> не говорит о том, что США собираются прекратить поставки оружия. <…> Это заявление, на мой взгляд, показывает, что он понятия не имеет о том, как Россия ведет боевые действия на Украине и насколько слаба и неспособна сейчас Украина продолжать», — указал он.

Как отметил Джонсон, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает знаний и навыков для эффективного применения оружия, поставляемого США и НАТО. Также по словам экс-аналитика ЦРУ, Киев не обладает обученными солдатами, которые бы действовали под командованием опытных лидеров.

«Фактически, даже если бы Украина располагала боеспособными войсками и достаточными запасами этих систем вооружения, ей не хватило военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя», — заключил Джонсон.

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Ранее, 20 ноября, Ллойд Остин на пресс-конференции в ходе визита в Киев сказал, что у США нет волшебного решения, которое бы мгновенно решило проблемы ВСУ. В рамках своего визита в Остин также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, в который вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО и противотанковое вооружение.

Комментируя решение Белого дома, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал очередные поставки оружия успокоительной пилюлей США для киевского режима. Он отметил, что положение ВСУ на фронте, а также в украинской власти находится на грани коллапса.

В тот же день политолог Дмитрий Журавлев допустил, что глава Пентагона прибыл на Украину для обсуждения поставок вооружений при условии ограниченных возможностей или обсуждения полного их прекращения. Эксперт считает, что личный визит Остина необходим на случай, если потребуется на что-то уговаривать украинское руководство.

Тогда же военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что визит Остина в Киев нужен для демонстрации поддержки Украины.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал визит главы Пентагона черной меткой президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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