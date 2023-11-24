Житель Орла устроил погром в аптеке и цветочном магазине

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего погром в аптеке и цветочном магазине в Орле, сообщает пресс-служба регионального управления силового ведомства.

Инцидент произошел на улице Комсомольской около полудня в четверг, 23 ноября. Местный житель, предположительно в неадекватном состоянии, разбил витринное стекло в аптеке.

Далее в поле зрения хулигана попал цветочный магазин, расположенный неподалеку. Там злоумышленник нецензурно высказывался в отношении продавцов и посетителей, а потом опрокинул на пол стоящие в салоне стеллажи.

На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии, пишет InfoOrel.ru. Правоохранители пресекли хулиганские выходки 36-летнего орловца. Задержанному мужчине потребовалась помощь медиков из-за многочисленных порезов на руках.