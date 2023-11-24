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Залоговая стоимость транспортной карты «Тройка» изменится с 1 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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С 1 декабря 2023 года для жителей столицы изменятся правила разблокировки транспортных карт «Тройка», при этом добросовестных пассажиров эти нововведения не коснутся. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Изменятся правила разблокировки «Тройки» для поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД). За это необходимо будет заплатить 198 рублей — стоимость билета шести железнодорожных зон для закрытия незавершенной поездки согласно правилам перевозок <...> Карту блокируют, если пассажир не приложил ее к турникету или валидатору на входе и выходе со станции МЦД», — говорится в сообщении.

«Газета.Ru» отмечает, что пассажиров, которые соблюдают правила, изменения не затронут.

Кроме того, уточняется, что с 1 декабря 2023 года залоговая стоимость транспортной карты «Тройка» теперь составит 150 рублей, при этом сумму «можно вернуть, сдав исправную карту в кассу».

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3 октября столичный дептранс объявил об изменении некоторых тарифов в московском транспорте с 15 октября. Так, сообщили, что один проезд по «Единому» на 30 и 90 дней изменится в среднем на два рубля, билет на 30 дней в «Центральной» зоне будет стоить 2730 рублей (раньше — 2540 рублей), а на аналогичный на 90 дней цена составит 6600 рублей (раньше — 6150 рублей).

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