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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Минобороны РФ 25 ноября рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, старший лейтенант Антон Павлов находился на передовой позиции вместе с командиром подразделения для проведения рекогносцировочных мероприятий. В этот момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел позиций ВС РФ.

Среди российских военнослужащих появились раненые. Павлов, оценив обстановку, несмотря на угрозу для жизни принял решение о немедленной эвакуации пострадавших. Несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел со стороны противника он лично эвакуировал тяжелораненых и доставил на бронетранспортере (БТР) до ближайшего медицинского отряда.

Также Минобороны выделило заслуги майора Валерия Придачкина, минометная батарея под командованием которого оказывала огневую поддержку подразделениям ВС РФ, освобождающим один из населенных пунктов от ВСУ.

После выполнения поставленной задачи, Придачкин организовал инженерное оборудование оборонительных позиций и поиск схронов с оружием.

Противник, пользуясь численным превосходством, неоднократно предпринимал попытку прорвать позиции российских войск, но благодаря решительным и грамотным действиям Придачкина и его подчиненного личного состава, ВСУ был нанесен существенный урон в живой силе, в результате чего украинские боевики отступили.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за неделю с 18 по 24 ноября высокоточным оружием и беспилотниками нанесли 31 групповой удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ. Уточняется, что за это время были сбиты украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 и уничтожено 12 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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