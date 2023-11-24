Стоимость биткоина превысила $38 тыс. впервые с мая 2022 года

Стоимость биткоина (BTC) поднялась выше $38 тыс. впервые с 4 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 24 ноября.

По данным на 18:36 мск стоимость биткоина росла на 3,08%, до $38,22 тыс. К 18:46 мск показатель ускорил рост и находился на уровне $38,33 тыс.

Таким образом, биткоин обновил семимесячный максимум и продемонстрировал рост на 3,08% с 4 мая, сообщает «Газета.Ru».

Ранее, 20 ноября, стоимость биткоина поднялась на 1,8%. Курс главной криптовалюты вырос до $37 тыс. Укрепил свои позиции и Ethereum. По данным CoinDesk, цена увеличилась почти на 2,5%. Криптомонету оценивают дороже $2 тыс.

1 ноября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что рост стоимости биткоина до $150 тыс. реален, но ко второму кварталу 2025-го.