Заммэра Сергунина рассказала о проектах участников столичных технологических конкурсов

С 2020 года Москва провела 29 технологических конкурсов для стартапов со всей России. В результате инноваторы смогли продемонстрировать свои проекты крупным заказчикам и заключить договоры о сотрудничестве, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«За четыре года в московских технологических конкурсах приняли участие больше 800 отечественных компаний. Суммарно они привлекли порядка 1,5 млрд рублей инвестиций. Свыше 260 разработок уже прошли тестирование, а часть внедрена в нашей стране и за ее пределами», — рассказала Сергунина.

Так, один из участников разработал систему создания фонов для автомобильных сцен в фильмах. Технологию можно применять во время съемок в павильонах, благодаря этому нет необходимости ждать нужное время года или определенную погоду. Компания заключила контракты с виртуальной студией Горького и студией «Останкино» на сумму 55,8 млн рублей.

Еще один инноватор создал цифровую платформу для управления бизнес-процессами на пищевых производствах. Она позволяет отслеживать срок хранения продукции и выявлять брак, а также помогает снижать расходы и увеличивать прибыль. Технологическое решение прошло пилотирование на одном из крупнейших профильных предприятий в стране. Сейчас ведутся переговоры о его покупке и внедрении.

Сеть частных клиник Москвы приобрела онлайн-сервис для создания индивидуальных программ физических упражнений. В его разработке участвовали физиотерапевты, кинезиологи, врачи и фитнес-эксперты. С помощью приложения можно заниматься в любом удобном месте. Сейчас там собрано 400 тренировок разной направленности.

В этом году в столице прошли конкурсы по таким направлениям, как «Ассистивные технологии», «Еда будущего», «Беспилотные аппараты», «Медиаиндустрия», «Спортивные технологии» и «Зеленая Москва». Всего поступило почти 1,2 тыс. заявок от компаний и индивидуальных предпринимателей. Финалистами стали больше 80 технологических предприятий.