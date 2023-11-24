Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября

Следующая группа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, будет освобождена в субботу, 25 ноября. Об этом президент США Джо Байден заявил 24 ноября.

«Сегодняшнее освобождение заложников — это лишь начало процесса. Мы ожидаем, что новые заложники будут освобождены завтра, затем — послезавтра и на следующий день», — сказал он в ходе выступления, посвященного ситуации с заложниками в Газе.

Как указал Байден, в ближайшие дни десятки удерживаемых ХАМАС лиц получат возможность воссоединиться со своими семьями.

По словам американского президента, реализация договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников идет хорошо, но это только начало процесса. Он заявил, что видит «реальный шанс» на продление паузы в боевых действиях в секторе Газе.

Также Байден отметил, что США ожидают оказание давления на Израиль и ХАМАС со стороны арабских стран с целью скорейшего прекращения боев.

Кроме того, американский лидер призвал обновить усилия по достижению двугосударственного решения между Израилем и Палестиной.

«Мы должны прекратить цикл насилия на Ближнем Востоке. Мы должны обновить усилия по продвижению к решению в рамках концепции «два государства для двух народов», чтобы израильтяне и палестинцы когда-нибудь смогли жить бок о бок», — сказал он.

Ранее в этот день The Times of Israel сообщила, что освобожденные из сектора Газа заложники прибыли на территорию Израиля, их встретили военные и сотрудники спецслужб. Израильская армия отметила, что ее силы сопроводят освобожденных женщин и детей до больниц.

Тогда же Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси показал обстановку в секторе Газа в первый день действующего перемирия между Израилем и ХАМАС. По его словам, израильская армия продолжает вести огонь по тем, кто пытается перейти на север, однако передвижение жителей анклава на юг разрешено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.