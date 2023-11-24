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Три человека погибли после ДТП в республике Крым

В Крыму проводят проверку по факту аварии с тремя погибшими
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На трассе «Симферополь — Красноперекопск» в республике Крым произошло столкновение двух легковых машин. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает пресс-служба МВД региона в Telegram-канале.

«В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств. Женщина 1982 года рождения, которая находилась в автомобиле BMW в качестве пассажира также получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, предположительно, ДТП произошло в результате выезда водителя автомобиля марки BMW на встречную полосу движения и столкнулась с ехавшим навстречу «ВАЗ 2115».

Обстоятельства произошедшей аварии пока выясняются.

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Ранее, 24 ноября, в Черноярском районе Астраханской области в результате столкновения фуры с «Газелью» погибли два человека. Авария произошла утром на 1091-м км федеральной автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 61-летний водитель фуры Mercedes-Benz не справился с управлением, большегруз выехал на встречку и врезался в грузовую «Газель».

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