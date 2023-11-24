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В Петербурге завершили ремонт улицы Кржижановского

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В Невском районе Санкт-Петербурга завершили ремонт улицы Кржижановского, сообщает в пятницу, 24 ноября, пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Рабочие уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Латышских Стрелков до улицы Коллонтай протяженностью 2,55 км. Ранее дорожники обновили 3,82 км покрытия на участке улицы Коллонтай от Дальневосточного проспекта до улиц Кржижановского и Лопатина.

По информации телеканала «78», благодаря ремонту был обеспечен безопасный и комфортный подъезд сразу к нескольким образовательным и медицинским учреждениям, в частности, Медицинскому институту им. С. Березина и центру социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

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