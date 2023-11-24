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Коалиция США в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации

ЦПВС: коалиция США в Сирии три раза за сутки нарушила протоколы деконфликтации
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Фото: REUTERS/David Swanson
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Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации в Сирии. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул контр-адмирал на брифинге.

Кроме того, он отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15 и двумя парами истребителей Rafale «коалиции».

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23 ноября указывалось, что в районе Эт-Танф было зафиксировано шесть нарушений за сутки парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство района Эт-Танф в Сирии.

20 ноября истребители F-15 международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

Накануне, 19 ноября, Кулить сообщил, что боевики в течение суток провели пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Он добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирования на территории Сирии. Так, в течение суток маршруты были совершены на территориях провинций Алеппо, Ракка и Хасеке.

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