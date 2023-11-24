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В список иноагентов попали экс-премьер РФ Касьянов, Давлятчин и Юсупов

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Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов экс-председателя РФ Михаила Касьянова, журналистов Илью Давлятчина и Идриса Юсупова, историка Илью Венявкина, а также ООО «Люди». Соответствующее решение опубликовано 24 ноября на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.Г. Венявкин, И.В. Давлятчин, М.М. Касьянов, И.Г. Юсупов. А также общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ», — говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, Венявкин выступал против спецоперации по защите Донбасса. Давлятчин озвучивал сообщения, которые были направлены на формирование отрицательного образа России.

По данным Минюста, Касьянов является членом «Антивоенного комитета России», деятельность которого направлена на дискредитацию политики РФ. В свою очередь, Юсупов получал поддержку от иностранных источников, а ООО «ЛЮДИ» финансировало объединение, которое включено в реестр иноагентов.

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Ранее, 17 ноября, Минюст РФ расширил список иноагентов. В него вошли актриса Яна Троянова, журналист Илья Бер, политолог и журналист Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин и журналист Марат Никандров. Также иноагентами признаны интернет-издание The Moscow Times, компания Hidemy.network Ltd. и ООО «Команда против пыток».

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