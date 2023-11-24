Секретарь СНБО Данилов объявил о скорой демобилизации срочников ВСУ

На Украине в ближайшее время пройдет волна демобилизации солдат срочной службы, отслуживших установленные сроки. Об этом 24 ноября заявил в эфире «Украинского радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

По его словам, решение было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то (президент Украины Зеленский. — Ред.) попросил, и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их», — сказал Данилов.

Он уточнил, что увольняемые в запас могут при желании заключить контракт о дальнейшей службе в ВСУ, указывает «Газета.Ru».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти страны планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

В свою очередь, секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил о провале мобилизации украинцев. По словам Костенко, если властям страны не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то ее ждут «большие проблемы».

До этого бывший замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр признала проблемы с оружием в рядах армии и призвала к мобилизации. Она также указала на преимущество Вооруженных сил РФ в зоне конфликта, поскольку в рядах российской армии больше людей, а украинская уступает по численности.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.