Нетаньяху объявил о завершении первого этапа возвращения заложников

Израиль завершил первый этап возвращения заложников и намерен вернуть всех похищенных, а также выполнить все задачи военной операции в Газе. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после освобождения движением ХАМАС первой группы заложников.

«Мы завершили возвращение первых наших заложников — детей, их матерей и других женщин. Но я подчеркиваю вам, семьям заложников, и вам, гражданам Израиля: мы привержены возвращению всех наших похищенных», — приводит слова Нетаньяху газета The Times of Israel.

Министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц, в свою очередь, назвал борьбу за освобождение оставшихся заложников моральным императивом и пообещал продолжать борьбу в секторе Газа до тех пор, пока все они не будут освобождены.

Ранее в пятницу Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди освобожденных заложников кроме 13 израильтян есть также 12 граждан Таиланда.

Утром в этот день вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.