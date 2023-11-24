NBC сообщил о согласии Нетаньяху на сделку с ХАМАС из-за давления Байдена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на обмен заложников с ХАМАС под убеждением президента США Джо Байдена, сообщает 24 ноября канал NBC со ссылкой на источник в израильском правительстве.

«Это была сделка Байдена, а не Нетаньяху», — заявил чиновник.

По его словам, финальный вариант соглашения не был бы принят Нетаньяху без «огромного давления» со стороны американского президента.

При этом Байден предлагал согласиться на пятидневное прекращение огня, как изначально хотели представители ХАМАС, однако премьер Израиля настоял на периоде в четыре дня.

Ранее в пятницу Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение группы 24 пленных из сектора Газа, в числе которых есть также 12 граждан Таиланда. Группа прибыла на территорию Израиля, где ее встретили военные и сотрудники спецслужб. Отмечалось, что силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сопроводят освобожденных женщин и детей до больниц, где воссоединения с ними ждут их семьи.

Утром в этот день вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.