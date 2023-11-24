Аксенов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале 24 ноября прокомментировал появившуюся информацию в зарубежных СМИ о том, что готовится строительство тоннеля к полуострову.

Он опроверг данную информацию.

«По поводу информации в зарубежных СМИ, которые сообщают о якобы подготовке к строительству тоннеля под Керченским проливом с участием китайской стороны. Это вранье. Нет таких планов», — написал глава региона.

При этом Аксенов рассказал, что до реализации проекта Крымского моста обсуждались различные идеи, в том числе строительство тоннеля и канатной дороги через пролив.

«Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост», — указал он.

Ранее в этот день The Washington Post сообщила, что российские и китайские предприниматели якобы провели секретные переговоры о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом. По мнению авторов материала, это могло бы стать для России безопасной альтернативой Крымскому мосту.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью материал американской газеты. По его словам, «такое даже не стоит комментировать».