Более 150 единиц спецтехники чистят Красноярск от снега

Более 150 единиц снегоуборочной техники и 250 рабочих занимаются расчисткой улиц Красноярска после снегопада утром в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба управления дорог.

Работы осложняет непогода: дороги постоянно заметает, поэтому для улучшения сцепления спецтехники с асфальтом коммунальщики используют смесь из соли и песка.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, из-за сложных погодных условий водителей просят помнить о безопасности: соблюдать скоростной режим и не совершать крутые маневры.