Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный Крест подтвердил освобождение 24 пленных из сектора Газа
Мир
Киев запросил у НАТО военную и политическую помощь
Мир
Пашинян выразил надежду на возможность обсуждения армяно-российских отношений
Мир
Канада передаст Украине 11 тыс. винтовок и более 9 млн патронов
Армия
«Народный фронт» передал медоборудование работающим в зоне СВО врачам
Мир
Первая группа заложников из сектора Газа прибыла в Египет
Мир
Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк
Мир
Дерипаска предрек немецкой экономике упадок из-за роста цен на энергию
Общество
Аксенов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом
Общество
Минюст включил Михаила Касьянова в реестр иноагентов
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ работу российских загранучреждений
Общество
МЧС предупредило о метели и гололеде в Москве с вечера воскресенья
Происшествия
В Петербурге у ТЦ со стрельбой задержали подозреваемого
Мир
Пашинян предложил РФ списать долг за якобы не поставленное Армении оружие
Сюжет:

В США заявили о способности российского МиГ-35 наносить удары по всей Украине

MWM: российский истребитель МиГ-35 способен наносить удары по всей Украине
0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский истребитель МиГ-35 способен наносить удары по целям на всей территории Украины. Об этом 24 ноября написал американский портал Military Watch Magazine (MWM).

«Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии», — отмечает автор.

В публикации обращается внимание, что Россия уже провела боевые испытания самолета в ходе военных действий на Украине и авионика МиГ-35 является одной из самых современных на вооружении ВВС России. Кроме того, МиГ-35 подтвердил, что его способности значительно превосходят те, которые есть на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ), относительно возможностей «воздух – воздух».

МиГ победы: сверхвысотные перехватчики научат искать гиперзвуковые цели
Экипажи МиГ-31БМ начали тренироваться в обнаружении боеголовок на большой высоте

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков 22 ноября подтвердил, что новейший российский МиГ-35 действительно применяется Воздушно-космическими войсками (ВКС) РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 8 ноября, MWM также посвятил материал истребителям МиГ-31 Северного флота России, отметив, что они способны нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО. Портал указал, что ракеты, установленные на МиГ-31, могут работать выше предела Армстронга и стрелять всеми видами вооружения даже в космосе. Кроме того, у них большая дальность полета, высокая скорость и огромные 60-килограммовые боеголовки.

Также в этом месяце журнал MWM сообщил о способности ракет Су-57 достать до баз США на Гуаме и Гавайях. В материале отмечалось, что первое боевое подразделение истребителей расположится на Дальнем Востоке, из-за чего их ключевой потенциальной целью могут стать указанные военные базы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023