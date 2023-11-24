В США заявили о способности российского МиГ-35 наносить удары по всей Украине

Российский истребитель МиГ-35 способен наносить удары по целям на всей территории Украины. Об этом 24 ноября написал американский портал Military Watch Magazine (MWM).

«Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии», — отмечает автор.

В публикации обращается внимание, что Россия уже провела боевые испытания самолета в ходе военных действий на Украине и авионика МиГ-35 является одной из самых современных на вооружении ВВС России. Кроме того, МиГ-35 подтвердил, что его способности значительно превосходят те, которые есть на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ), относительно возможностей «воздух – воздух».

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков 22 ноября подтвердил, что новейший российский МиГ-35 действительно применяется Воздушно-космическими войсками (ВКС) РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 8 ноября, MWM также посвятил материал истребителям МиГ-31 Северного флота России, отметив, что они способны нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО. Портал указал, что ракеты, установленные на МиГ-31, могут работать выше предела Армстронга и стрелять всеми видами вооружения даже в космосе. Кроме того, у них большая дальность полета, высокая скорость и огромные 60-килограммовые боеголовки.

Также в этом месяце журнал MWM сообщил о способности ракет Су-57 достать до баз США на Гуаме и Гавайях. В материале отмечалось, что первое боевое подразделение истребителей расположится на Дальнем Востоке, из-за чего их ключевой потенциальной целью могут стать указанные военные базы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.